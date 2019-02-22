Başkan Erdoğan'dan Bodrum'da önemli açıklamalar 22.02.2019 19:23

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bodrum'de halka hitap etti. Başkan Erdoğan, " Şimdi Cumhur İttifakı ile millet ve zillet ittifakını yerle yeksan edelim diyoruz. Elele, gönül gönüle verirsek inanıyorum ki, bu olumsuz gidişi tersine çeviririz." dedi. Başkan, "Şu Bodrum'da hizmet deyince akla kim gelir? Bütün yollarınız, havalimanınıza varıncaya kadar bunlar AK Parti iktidarı ile buraya gelmedi mi?" ifadesini kullandı.