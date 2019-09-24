Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM konuşmasının tamamı

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu tekrar BM kürsüsünden vurgulayan Başkan Erdoğan, "Nükleer güç ya herkese yasak ya da herkese serbest olmalıdır." ifadelerini kullandı. Suriye'de yaşanan krizin çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. " şeklinde konuştu. "BM kürsüsünden soruyorum; İsrail devletinin sınırları neresidir?" ifadelerini kullanan Erdoğan "1948 mi, 1967 sınırları mı geçerlidir? Yoksa başka bir sınır var mıdır?" dedi.
Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi konuşma! Başkan Recep Tayyip Erdoğan BM konuşmasının tamamı24.09.2019 19:24
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