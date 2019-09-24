Başkan Erdoğan'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi açıklamalar! "Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu" 24.09.2019 19:05

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu Görüşmeleri devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğünü de kendiliğinden tesis edilmiş olacak." ifadesini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.



AYLAN BEBEĞİ DÜNYA ÇOK ÇABUK UNUTTU

Aylan bebeği dünya çok çabuk unuttu. Unutmayın ki bir gün aynı durum sizin de başınıza gelebilir. Suriye'de kalıcı siyasi çözüme ulaşıldığında bu ülkenin toprak bütünlüğünü de kendiliğinden tesis edilmiş olacak.



TÜRKİYE'NİN YENİ BİR GÖÇ DALGASINI KARŞILAMAYA İMKANI YOKTUR

30 km derinlikte bir bölgede 2 milyon Suriyelinin iskanına sağlamayı amaçlıyoruz.Güvenli bölgenin derinliğini Deyr-ez zor, Rakka hattına kadar indirebilirsek 3 milyon Suriyeli buraya döner. Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını karşılamaya imkanı yoktur.Sığınmacılar için yürüttüğümüz çalışmalarda tek başımıza bırakıldık.Suriye'de sağlayacağımız istikrar ortamı, komşusu Irak'ı da rahatlatacaktır..