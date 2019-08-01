Başkan Erdoğan'dan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a tebrik telefonu 01.08.2019 00:18

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.