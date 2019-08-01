Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile görüştü. Erdoğan, görüşmede Birleşik Krallık'ın yeni başbakanı seçilmesi dolayısıyla Boris Johnson'u tebrik etti.
Başkan Erdoğan'dan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a tebrik telefonu01.08.2019 00:18
- Son dakika: Gece yarısı kabusu yaşadılar! Kablolardaki patlamalar paniğe neden oldu
- Başkan Erdoğan'dan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'a tebrik telefonu
- İşte Erdoğan'ın Bahçeli ziyaretinin perde arkası
- Dün Denizli, bugün İzmir! 20 araç kül oldu
- Zeytinburnu’nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi
- Diyarbakır'da hareketli dakikalar... Sokak'ta dehşet! 8 yaşındaki çocuğu boğazından bıçakladı
- Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı!
- İstanbul'da ele geçirildi! Tam 1 milyon lira değerinde!
- Son dakika: ABD'de rafineride yangın!
- Son dakika: ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 tanesi daha teslim edildi
- Belediye-İş Sendikası Başkanı Nihat Yurdakul CHP adayı için oy istedi
- İBB'de skandal görüntüler! HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan canlı yayında tepki gösterdi: Bunun adı eşkıyalık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.