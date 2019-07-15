Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programı kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'de önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendi insanına, meslektaşlarına karşı 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla bombalanan bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan: Bir daha kimse böyle bir teşebbüste bulunamayacak!15.07.2019 18:28
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