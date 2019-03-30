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Başkan Erdoğan'dan Bayrampaşa'da önemli açıklamalar

30.03.2019 13:17

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane, Bayrampaşa, Sultangazi, Güngören, Bahçelievler ve Bağcılar'da düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. 2. durağı olan Bayrampaşa'da konuşan Erdoğan, "Birisi çıkmış intikam diyor. 15 Temmuz'un intikamını mı alacaksın? Şimdi işin rengi değişti. İllerimiz ve ilçelerimizin belediye başkanları niye terör baronlarını ilgilendiriyor. Mesele sadece belediye başkanları meselesi değil. Burada işin altında başka şeyler var. "dedi.


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