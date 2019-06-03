Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı (Video)

Başkan Erdoğan'dan bayram mesajı (Video)

03.06.2019 11:11

Başkan Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bayramların, vatandaşlarımızın tamamı yanında tüm Müslümanlar ve insanlık için de gerçek manasıyla bayram havasıyla geçmesini arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.


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