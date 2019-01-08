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Başkan Erdoğan'dan başörtülü kadınlara hakaret eden Deniz Çakır'a ağır eleştiri

08 Ocak 2019, Salı

Partisinin grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, "Başörtülü kadınlara Suudi Arabistan'a gidin demek faşistliğin en sefil halidir. Adı da sanatçıymış buyurun." diyerek Deniz Çakır'a sert çıktı.


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