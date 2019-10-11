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Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı' mesajı: Kim ne derse desin durdurmayacağız

11.10.2019 20:50

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3. Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu’nda konuştu. Erdoğan, "911 kilometre sınırımız olan ve Suriye rejiminin dahi kabul etmediği PYD-YPG'ye karşı attığımız adımı kesinlikle durdurmayacağız. Kim ne derse desin durdurmayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz artık geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.


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