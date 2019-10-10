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Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum

10.10.2019 23:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın telefonundan telekonferansla toplantıya katıldı. Erdoğan, "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.


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