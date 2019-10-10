Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın telefonundan telekonferansla toplantıya katıldı. Erdoğan, "(Barış Pınarı Harekatı) Bu harekatın milletimiz ve devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması: Devletimize hayırlı olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum10.10.2019 23:13
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