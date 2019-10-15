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Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

15.10.2019 23:53

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü sınırı boşaltana kadar ateşkes mümkün değil." ifadelerini kullandı.


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