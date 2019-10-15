Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta Barış Pınarı Harekatı ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör örgütü sınırı boşaltana kadar ateşkes mümkün değil." ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması15.10.2019 23:53
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