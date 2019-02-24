Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

24.02.2019 19:12


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine verdikleri destek için teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları