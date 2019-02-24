Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu

Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu24.02.2019 19:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine verdikleri destek için teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, o anları Twitter hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. İşte Fahrettin Altun'un paylaşımı...
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