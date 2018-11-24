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Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye Cumhur İttifakı teşekkürü

24 Kasım 2018, Cumartesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki adaylarını açıkladığı konuşmasının başında Cumhur İttifakı'na olan bağlılığı nedeniyle MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür etti.


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