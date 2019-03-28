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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması

28.03.2019 00:11

Başkan Erdoğan, "Bu bizim milletimizin, İslam dünyasının beklentisi. Milletimizin yıllardır Ayasofya'yı cami olarak görme özlemi var. Buranın isminin müzeye çevrilmesi olayı çok büyük yanlıştı. Çok yoğun bir talep olduğuna göre böyle bir adımı atmanın zamanı gelmiştir. Ayasofya müze olarak anılmayacak. Ayosofya'yı cami olarak anacağız." dedi.


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