Başkan Erdoğan'dan Avrupa'ya çok kritik uyarı

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Avrupa'ya uyarıda bulunarak, "Komşumuz Suriye'den ülkemize ve Avrupa'ya olan düzensiz göçün önlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Türkiye böyle bir yükü ilanihaye taşımak zorunda değildir. Ülkemiz elini taşın altına fazlasıyla koymuştur. Açık ve net söylüyorum yeni bir göç dalgası yaşanması halinde artık biz bunu tek başına göğüsleyemeyeceğiz." dedi. Başkan Erdoğan Batı'ya sert çıkarak, "Batı'da sözde Ermeni soykırımı adıyla bazı propagandalar yapılıyor. Bu millet hiçbir zaman soykırımda bulunmamıştır" ifadesini kullandı.
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