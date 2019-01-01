Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıya 2018'in son gecesinde Süleyman Şah Türbesi ile Kilis'teki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığında denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, Süleyman Şah Türbesi'ndeki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nasıl ki Cerablus'ta, Afrin'de bir tarih yazdınız bundan sonraki süreçte de inşallah bu süreç aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.
Başkan Erdoğan'dan askerlere Suriye mesajı!01 Ocak 2019, Salı
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