Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari ücret tespit komisyonu 2019 için net olarak açıklandı; 2 bin 20 TL… Nasıl buldunuz? İşveren, işçi, bütün sendikalar adeta ittifakla kararı aldılar Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakam evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebiliyor. Yüzde 26'nın üzerinde bir artışla, bunu Bay Kemal'in iyi dinlemesi lazım ama anlamaz, 417 TL net arttığını gösteriyor.
Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması25 Aralık 2018, Salı
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