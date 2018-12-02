G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'de bulunan Başkan Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Şili'den kendisini görmek için Arjantin'e geldiklerini öğrendiği gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından gençleri Paraguay'a davet etti.
Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet02 Aralık 2018, Pazar
- Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet
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