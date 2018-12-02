Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet

Başkan Erdoğan'dan Arjantin'de gençlerle samimi sohbet

02 Aralık 2018, Pazar

G20 Liderler Zirvesi için Arjantin'de bulunan Başkan Erdoğan, burada gençlerle bir araya geldi. Şili'den kendisini görmek için Arjantin'e geldiklerini öğrendiği gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Erdoğan, ardından gençleri Paraguay'a davet etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları