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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da kritik açıklamalar

17.03.2019 19:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, İzmir'de yaptıkları muhteşem mitinge ilişkin, "​Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." dedi.


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