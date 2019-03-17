Başkan Erdoğan'dan Antalya'da kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya mitinginde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, İzmir'de yaptıkları muhteşem mitinge ilişkin, "Resmi rakamı söylüyorum; 120 bin kişi ile İzmir'de mitingimizi yaptık. 31 Mart'ta İzmir'in istismar siyasetini sandığa gömüp inşallah yeni bir başlangıç yapacağına inanıyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'dan Antalya'da kritik açıklamalar17.03.2019 19:49
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