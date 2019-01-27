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Başkan Erdoğan'dan Antalya mesajı

27 Ocak 2019, Pazar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, "Antalya'daki hortum felaketinde lk tespitlere göre 100 milyon maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse bizler de yerine getireceğiz." dedi..


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