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Başkan Erdoğan'dan anket şirketleriyle ilgili flaş açıklama

27.03.2019 22:47

Başkan Erdoğan, A Haber-Atv-A Para-A News-A2-A Haber Radyo ortak canlı yayınında 31 Mart gecesi en büyük yanılgıyı anket şirketlerinin yaşayacağını ifade etti.


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