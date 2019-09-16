Başkan Erdoğan'dan Ankara'daki kritik üçlü zirve sonrası önemli açıklamalar

Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi sona erdi. Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik" dedi.
Ankara'daki üçlü Suriye zirvesi sona erdi. Suriye krizinin çözümü için Ankara'da bir araya gelen Başkan Erdoğan, Vladimir Putin ve Hasan Ruhani; ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, "DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Suriye'nin toprak bütünlüğü ile siyasi birliğinin korunması hususunda hepimizin aynı hassasiyete sahip olduğunu bir kez daha teyit ettik" dedi.
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