Başkan Erdoğan'dan Ankara'da net mesaj: Anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz 10.04.2019 16:38

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında "Terör koridoruyla bizi dize getireceğini sananlara, attığımız adımlarla bunun mümkün olmadığını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacakları dilden yeni mesajlar vereceğiz. Türkiye’yi başka ülkelerle karıştıranlar bu ülkenin ve milletin farklı olduğunu anlayacaklar. Şehadeti göze alan bir milleti durdurabilecek hiçbir güç yoktur. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi kardeşliğimizi korumayı bilelim" dedi.