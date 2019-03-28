Başkan Erdoğan'dan Ankara Haymana'da önemli açıklamalar 28.03.2019 16:42

Başkan Erdoğan, Ankara Haymana'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.