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Başkan Erdoğan'dan Ankara Haymana'da önemli açıklamalar

28.03.2019 16:42

Başkan Erdoğan, Ankara Haymana'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.


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