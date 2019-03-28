Başkan Erdoğan'dan Ankara Haymana'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, Ankara Haymana'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan konuşmasında, "Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Ankara Haymana'da önemli açıklamalar28.03.2019 16:42
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