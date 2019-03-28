Başkan Erdoğan'dan 'Ankapark 23 Nisan 2019'a kadar ücretsiz' müjdesi 28.03.2019 13:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sadece sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek sürpriz bir programda gençlerle buluştu. Başkan Erdoğan, ''Şimdi biliyorsunuz AnkaPark gibi onun başlayıcısı da Melih beydi, şimdi Mehmet beyle devam etti. 31'inin akşamına kadar… Ben şimdi sayın Özhaseki'den… Çok yoğun bir katılım oluyor. Sayın Özhaseki benim bir ricam olsa, oranın işleticileriyle görüşsen… Yani bu AnkaPark'ı 31 Mart akşamına kadar değil de, seçimi kazanacağınıza da inanıyorum. Bir Meclis kararı almak suretiyle 23 Nisan akşamına kadar AnkaPark'ı açık tutsanız, ücretsiz olarak değil mi? 23 Nisan'ı da orada kutlama fırsatı olsa… Böyle bir fırsatı verirsek inanıyorum ki hayır dualarını alırız…'' dedi.