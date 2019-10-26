Başkan Erdoğan'dan Ali Koç'un davetine yanıt 26.10.2019 16:09

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı bu akşam oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçını izlemek üzere Ülker Stadı'na davet etti. Başkan Erdoğan da Ali Koç'un davetine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. 25 yılını dolduran Başkan Recep Tayyip Erdoğan da divan kurulu üyesi oldu ve bugün plaketini aldı.

Vefa Küçük'ün ardından kürsüye Ali Koç çıktı. Konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe İttifak Holding Konyaspor maçına davet etti

İŞTE ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçeli, cumhuriyete bağlıdır ve cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkar. Bu vesileyle 96. yaşına erişeceğimiz Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyor ve daha nice bayramlar diliyorum.Sayın Cumhurbaşkanım, bazı sorunlar olunca sizin kapınıza geldik. Çoğunda bizi yalnız bırakmadınız. Sağolun, varolun. Sayın Cumhurbaşkanım ilk kez buraya geliyorsunuz. Sizi bu akşamki maça davet etmek istiyoruz. Sizi ağırlamaktan onur duyarız. Gelemezseniz de sizi her zaman ağırlamaktan onur duyacağımızı biliyorsunuz.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVETE YANIT:

Bu akşam ki maça katılmayı canı gönülden isterdim ancak Cumhurbaşkanı kimliğimden dolayı lig maçlarına katılmıyorum. Dileğim gelecek sezon Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına katılmak.