Başkan Erdoğan'dan Akşener'e: Kaçacak deliği de yok hesaplaşacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da düzenlenen mitingde halka hitap etti. Başkan Erdoğan, ''Denizli'de ortak miting düzenliyorlar. Millete yaptıklarını, yapacaklarını anlatmak yerine bize ve halkımıza bühtan ediyorlar. "Cumhurbaşkanı'nın teröristler dediği Denizlililer" diyor. Bunun adı şaka değil, komiklik değil, olsa olsa hadsizliktir, edepsizliktir. İftiralarla, bühtanla mahkemeye verdim. Oradan da hesaplaşacağız. Fakat hanımefendinin kaçacak deliği de yok. O milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak. 31 Mart günü millet bunlara şaka nasıl olurmuş sandıkta gösterecek.'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e: Kaçacak deliği de yok hesaplaşacağız09.03.2019 14:14
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