Başkan Erdoğan'dan Akşener'e: Bunlar senin iyi günlerin, hesabını vereceksin 22.03.2019 16:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi partisinin Konya mitinginde konuştu. Konya mitingi sırasında Zillet İttifakı'nın ortakları CHP ve İyi Parti'nin liderlerine sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Şu anda senin iyi günlerin sen Erdoğan’a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek." dedi..