Akdeniz'deki sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz" dedi.
Başkan Erdoğan'dan Akdeniz açıklaması: Bu hakları kimseye yedirtmeyiz (Video)07.06.2019 14:15
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