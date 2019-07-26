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Başkan Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına flaş talimat: 2001 yılından itibaren...

26.07.2019 11:52

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "AK Parti Türkiye'nin partisidir. Tüm teşkilat yöneticilerimize ve il başkanlarımıza bir hususu hatırlatmak istiyorum. Sizlerden şehirlerinize döner dönmez 2001 yılından bu yana partinizde görev almış her kardeşinize ulaşmanızı istiyorum. Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına çözüm aramanızı, irtibatı kesmemenizi talep ediyorum." dedi.


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