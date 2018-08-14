Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sempozyumu'nda Türkiye'ye yönelik saldırıları değerlendirdi
14 Ağustos 2018, Salı
AK Parti Sempozyumu'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile yaşanan gerilimle ilgili önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Amerika sadece ülkemizi değil, Çin'den Rusya'ya İran'dan Avrupa'ya kadar pek çok yeri ekonomik bakımdan hedef almış durumda. Hemen yanı başında Kanada'yı hedef almış durumdadır. Ama bu durum tek başına ülkemizde yaşananları izaha yetmiyor. Demek ki ülkemize yönelik daha derin bir operasyon var. Ekonomide geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyütmekle sıçrama yaptık. Yine de dünyanın toplamda 17'inci, satın alma paritesine göre 13'üncü büyük ekonomi olmasının bu derece büyük husumete yol açması akla ve mantığa uygun değildir.." dedi.
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