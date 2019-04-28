Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar 28.04.2019 16:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahaman'da gerçekleştirilen kampının kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmayacağız. Yaşadıklarımız bile nasıl başa çıkacağımızı göstermiştir. " dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez" ifadesini kullandı.