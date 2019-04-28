Haberler Web TV Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalar

28.04.2019 16:40

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahaman'da gerçekleştirilen kampının kapanış töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Silahlı ve diplomatik teröre nasıl teslim olmadıysak ekonomik teröre de teslim olmayacağız. Yaşadıklarımız bile nasıl başa çıkacağımızı göstermiştir. " dedi. Başkan Erdoğan, "Türkiye'de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse CHP'nin eline su dökemez" ifadesini kullandı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları