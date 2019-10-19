Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalar 19.10.2019 19:13

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri bir devlet sananlar inanıyorum ki son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır." ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, "Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır." şeklinde konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Teşkilat yemeğinde gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"BU MİLLETİ KİMSE YENEMEZ"

Kayseri'den aldığımız ilhamla Türkiye'yi dünyanın en önde gelen devletlerinden biri yapmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizler, bir oldukça, beraber oldukça, kardeş oldukça iyi kötü günümüzde birbirimizin yanında oldukça Allah'ın izniyle bu milleti kimse yenemez.

Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor. Çarpık sistem çatırdıyor. Bu büyük dönüşümün her alanda, her yerde sancıları yaşanıyor. Kimi ülkeler, toplumlar hala teslimiyet içerisinde hareket ediyor. Sadece istiklal değil, onur mücadelesini vermekte zorlanan pek çok toplumun varlığına şahit oluyoruz.

"TÜRK MİLLETİ TÜM DÜNYAYI KARŞISINA ALABİLECEĞİNİ BİR KEZ DAHA İSPATLAMIŞTIR"

Davamızın haklılığına, buna özellikle inandığımız ve buna inandığımız için de bu gelişmeler hiçbir zaman bizi durdurabilecek bir gücün olmadığını da herkese gösterdik. Türkiye'yi diledikleri gibi oynayabilecekleri bir devlet sananlar inanıyorum ki son gelişmelerle bir kez daha derslerini almışlardır. Bölgemizde ve dünyamızda istedikleri gibi at oynatabileceklerini sananlar, bu işin o kadar kolay olmadığını artık kabul etmelidir.

Bizim hiç kimseyle kavga etmek hele hele fiziki müdahalede bulunmak gibi bir gayemiz yoktur. Türk milleti, bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. İnşallah son dönemdeki gelişmeler bu bakımdan bir dönüm noktası olacaktır.

ÜLKESİNE HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESE PARTİMİZİN KAPISI AÇIK

Ülkemizin son 17 yılına damga vuran parti olarak geleceğimizin aydınlığı için var gücümüzle mücadele ediyoruz. AK Parti'nin gönlü 82 milyonun tamamını içine alıyor. Ülkesine hizmet etmek isteyen herkese partimizin kapısı açık.