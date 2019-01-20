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Başkan Erdoğan'dan Afrin kahramanlarına sürpriz telefon

20 Ocak 2019, Pazar

Akar'ın komandolara hitabı sırasında telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin kahramanlarına seslendi.


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