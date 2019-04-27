Başkan Erdoğan'dan AB'ye mesaj: İstemiyoruz deyin işi bitirelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, ''Türkiye AB ilişkilerinin geliştirilmesi ve sonlandırılması konusunda bir adım atılması gerekiyorsa bunu yapacak olanlar artık Avrupalılardır. Türkiye'yi istemiyor musunuz? Tamam, 'istemiyoruz' deyin işi bitirelim. Yok bize bir faydanız zaten'' dedi.
Başkan Erdoğan'dan AB'ye mesaj: İstemiyoruz deyin işi bitirelim27.04.2019 12:54
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