Başkan Erdoğan, Amerikan Türk Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, konuşmasında "ABD'nin Suriye'den çekilmesinin bölgede terör örgütlerinin istismar edeceği otorite boşluğu oluşturmaması önemlidir. Biz kararlı olarak burada DEAŞ'ı sıfırlarız, El Bab'da bunu gösterdik, dedik. Ama maalesef bu adım YPG/PYD ile yürütüldü. Bunun faturasının yıllar sonra ortaya çıkacağını tahmin ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye uyarı: Müttefikliğe yakışmıyor!07 Şubat 2019, Perşembe
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