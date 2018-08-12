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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye: Oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz

12 Ağustos 2018, Pazar

Trabzon'da önemli açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Trabzon'dan ilan ediyorum oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz" dedi.

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