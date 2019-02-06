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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: Süre doluyor

06 Şubat 2019, Çarşamba

Başkan Erdoğan, ABD’ye mesaj gönderdi: Münbiç’te bekleme süremiz doluyor. Teröristler birkaç hafta içerisinde çıkarılmazsa kendi planlarımızı hayata geçirme hakkımız doğacak.


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