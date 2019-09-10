Başkan Erdoğan'dan ABD'ye net mesaj: ABD'nin YPG'ye mühimmat göndermesi... (Video) 10.09.2019 14:00

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erdoğan, ''Amerika'dan beklentimiz, terörle mücadelemizde ve sığınmacıların huzurla eve dönecekleri güvenli bölge oluşturma çabamızda yanımızda olmalıdır. Şu anda 50 bine varan TIR'la, terörist gruplara araç gerek mühimmat bu şeylerin gönderilmesi bizleri ciddi manada rahatsız etmektedir. Bu araç gereç mühimmat kime karşı kullanılıyor? Türkiye'ye karşı. Bunu kabullenmemiz de herhalde stratejik olarak mümkün değildir.'' dedi.