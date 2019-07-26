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Başkan Erdoğan'dan ABD'ye F-35 resti! ''Çalışmalarımızı yaptık başka yere döneriz'' (Video)

26.07.2019 12:40

Başkan Erdoğan, ABD'li kongre üyelerine seslendi. Erdoğan, "F-35 vermiyor musunuz? Biz o konuda da yine tedbirlerimizi alırız ve başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz ve yapacağız." dedi.


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