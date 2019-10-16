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Başkan Erdoğan'dan ABD'li muhabirin 'endişeli misiniz?' sorusuna tokat gibi yanıt: Dimdik ayaktayım

16.10.2019 15:33

AK Parti Grup toplantısından sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına yaklaşan Sky News muhabiri, ABD heyetinin Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek "Endişeli misiniz?" diye sordu, Erdoğan soruyu sakin karşılayarak "Neden endişeli olayım? Dimdik ayaktayım" diyerek yanıtladı.


Başkan Erdoğan, AK Parti Meclis Toplantısı'nın ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Sohbet esnasında yanına yaklaşan Sky News muhabiri Erdoğan'a "Amerikan delegasyonu geliyor. Bunun için endişeli misiniz?" diye sordu. Erdoğan, soruyu son derece sakin karşılayarak, "Neden endişeli olayım?" şeklinde cevapladı.

"BEN ONLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİM"
Muhabirin "Pence ve Pompeo'ya neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Mike ve Pompeo ile görüşmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Ben dimdik ayaktayım" dedi. Erdoğan, "Onlar karşıtlarıyla (mevkidaşlarıyla) görüşecekler. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.

KİMLER GELİYOR?
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün Türkiye'ye gelecek. Pence ve Pompeo'nun Türkiye'ye geleceğini ABD Başkanı Trump duyurmuştu. Beyaz Saray'ın bahçesinde yaptığı konuşmada, Pence ve Pompeo'nun yarın Suriye konusunu görüşmek için Türkiye'ye ziyarette bulunacağını açıklamıştı.

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