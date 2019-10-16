Başkan Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili önemli açıklama

AK Parti Grup Toplantısı sonrası soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Pence ve Pompeo ile görüşeceğim. ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Münbiç'te olma gibi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki ay düzenleyeceği ABD ziyaretinin, Türkiye'ye gelecek ABD heyetine göre şekilleneceğini belirtti.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ABD ZİYARETİ
ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Münbiç'te olmak gibi derdimiz yok. Rejim-SDG anlaşmasına ihtimal vermek istemem.
RUSYA ZİYARETİ
Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.
HALKBANK DAVASI
ABD'deki Halkbank davası yasa dışı ve çirkin bir adım.
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