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Başkan Erdoğan'dan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalar

31.10.2019 23:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Suriye krizi boyunca neredeyse attığımız her adımda biz yalnız bırakıldık. Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye'de oluşturduğumuz güvenli bölgeler, bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir." diye konuştu. Başkan Erdoğan, "Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli, kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar tüm aşamalarıyla kendimize ait hale getirmekte kararlıyız. Obama, ABD'de bizim sağlık sistemimizin küçük bir modelini uygulamaya çalıştı ama gerçekleştiremedi" ifadesini kullandı.


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