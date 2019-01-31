Başkan Erdoğan'dan 31 Mart mesajı: Yeni bir süreç başlatacağız 31 Ocak 2019, Perşembe

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir üzerinde çalışılan yerel yönetimler manifestosunu açıklamadan önce Ankara Spor Salonu önünde bekleyen partililere yaptığı açıklamada, "Bütün büyükşehirlerde, illerde, Cumhur İttifakı olarak inşallah yeni bir süreç başlatacağız." dedi.