Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde 4 farklı noktadan canlı yayın sürprizi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenledi. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. Başkan Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'ne, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bayramı nedeniyle Beştepe'de kabul töreni düzenledi. 29 Ekim davetine beş bin kişi davet edildi. Başkan Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'ne, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı.
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