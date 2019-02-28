Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı 28.02.2019 16:04

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bugün 28 Şubat. Postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün yıldönümü. Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir. Bu camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir" dedi.