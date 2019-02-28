Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Başkan Erdoğan, "Bugün 28 Şubat. Postmodern darbesinin demokrasimiz adına o utanç gününün yıldönümü. Yani başörtülü kızlarımın üniversitelere alınmadığı bir günün yıl dönümü. Bu çileleri CHP ile çektik. Bu CHP zihniyetidir. Bu camilerimize ahıra çeviren bu CHP zihniyetidir" dedi.
Başkan Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı28.02.2019 16:04
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