Başkan Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum 27.05.2019 23:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu'na geldi. Erdoğan Zeytinburnu Kazlıçeşme Sahil Parkı'nda bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Korumalar da çocuklara oyuncaklar dağıttı. İftarın ardından basın mensuplarının soruları üzerine açıklamalarda bulunan Erdoğan,"Sandığa gitmeyenler, bu sefer sandığa giderek milli irade noktasında adeta kendilerini affettirmiş olacaklar. Milli irade şimdi tam manasıyla tecelli etmiş olacak. 23 Haziran'ı milli iradenin tecelli tarihi olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.