Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma mesajı

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma mesajı18.03.2019 09:51
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