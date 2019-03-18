Başkan Erdoğan'dan 18 Mart Çanakkale Şehitleri anma mesajı 18.03.2019 09:51

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Çanakkale şehitlerinin torunları olarak istiklalimizden, istikbalimizden ve özgürlüğümüzden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz." dedi.