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Başkan Erdoğan'dan '17 Ağustos' mesajı (Video)

17.08.2019 16:23

17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü nedeniyle Twitter'dan mesaj yayımlayan Başkan Erdoğan, "Bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.


Başkan Erdoğan, 17 Ağustos Marmara depreminin 20'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın mesajı:

"17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu felaketin sebep olduğu kayıpların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." dedi.

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