Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz için videolu paylaşım 12.07.2019 13:35

Son dakika haberine göre '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' için resmi Twitter hesabından videolu mesaj paylaşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." diye yazdı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."